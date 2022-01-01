حصاد مستر أولمبيا فى 2021.. عام السعادة باللقب الثانى والزوجة الثانية

القاهرة - سامية سيد -

يعد عام 2021، عاما مختلفا لأسطورة كمال الأجسام ممدوح السبيعي المعروف بـ«بيج رامى»، بعد تمكنه من الحفاظ على لقبه فى بطولة مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالى.

وتُوج ممدوح السبيعى الشهير ببيج رامى بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية فى مسيرته الرياضية، بعرض قوى خلال نهائي منافسات مستر أولمبيا، وواصل المصري «بيج رامي» تألقه في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2021، التي استضافتها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة 3 لاعبين مصريين على رأسهم السبيعي.

ويعد السبيعى أول مصرى وأفريقى وعربى، فى البطولة الأشهر والأقوى فى العالم، حيث حقق اللقب أيضا عام 2020، وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى ممدوح السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها.

وكان بيج رامى قد تصدر ترتيب الجولة الأولى التى أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية. ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر بيج رامي البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020

بيج رامى رغم أن عام 2021 شهد بطولة غالية على قلبه، إلا أنه شهد عتابا بينه وبين متابعيه، بعد أن أقدم على الزواج للمرة الثانية، والذى رآه الجمهور أمرا لا يُصدَّق، فى الوقت الذى قال فيه اللاعب العالمى أن هذه حياته الشخصية، ولا يحب أن يتطرق لها أحد.