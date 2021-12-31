شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة إيقاف قيد الزمالك تساهم فى إعادة اكتشاف نجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت أزمة إيقاف قيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لفترتين، على خلفية أزمة حسام أشرف، لاعب الفريق، الذي وقع لأكاديمية في الكاميرون قبل توقيعه على عقود لاعب محترف في الزمالك، فى إعادة اكتشاف عددًا من نجوم الفريق.

أزمة إيقاف القيد أدت إلى عدم قدرة الزمالك على إبرام صفقات جديدة فى بداية الموسم، كما سيكون الفريق محرومًا من التدعيمات فى انتقالات شهر يناير، الأمر الذى أدى لاعتماد الجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على العناصر المتاحة فقط.

اعتماد كارتيرون على العناصر المتاحة دون النظر للتدعيمات الخارجية أدى إلى إعادة اكتشاف عدد من اللاعبين الذين كان من المتوقع رحيلهم قبل بداية الموسم، خاصة أن كارتيرون منح الفرصة تدريجيا لعدد من اللاعبين، أمثال المغربى محمد أوناجم، الذى قدم أوراق اعتماده وأصبح من نجوم الفريق، كذلك مصطفى فتحى العائد من الإعارة، بالإضافة إلى استمرار لاعبى الوسط أمثال محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز، بعدما كانوا على بُعد خطوات من الرحيل قبل بداية الموسم.