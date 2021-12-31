شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر عن إصابة 3 لاعبين من ليفربول بكورونا: نحاول الاتصال بصلاح للاطمئنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مسئوول منتخب مصر الأول لكرة القدم اتصالات بمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للاطمئنان عليه بعد إعلان نادي ليفربول إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا.

أكد مسئولو منتخب مصر أنه تمت مخاطبة محمد صلاح على الهاتف الخاص به ولم يصلنا أي رد منه حتى الآن لمعرفة حالته الصحية.

وأدى المنتخب الوطنى تدريبه صباح اليوم على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة فى ختام معسكره المفتوح، استعدادا للمشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون، والتى ستبدأ بالنسبة للمنتخب الوطنى يوم 11 يناير المقبل، بمواجهة نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التى تضم معهما غينيا بيساو والسودان.

وانضم عمر مرموش، المحترف فى شتوتجارت الألماني، لمعسكر منتخب مصر المفتوح، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى الكاميرون يناير المقبل، فيما يواصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريبات.

وشارك فى مران اليوم اللاعبون المحترفون فى الأندية المصرية والمسجلين فى القائمة الأساسية للبطولة وعددهم 18 لاعبًا وانضم إليهم عمر مرموش المحترف فى شتوتجارت الألماني، فيما واصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريب.

كما أجرى المنتخب الوطنى مسحة طبية اليوم أيضًا ضمن سلسلة المسحات التى يجريها الفريق، واستهدفت المسحة كافة أعضاء المنتخب الذين سيدخلون المعسكر المغلق الأحد المقبل.

وأعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن نتائج المسحة الطبية التى أجراها المنتخب اليوم الجمعة فى ثانى أيام تجمعه المفتوح جاءت كلها سلبية.