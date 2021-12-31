شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: عام سعيد للجميع وعلى مصر لأنه عام الوصول إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب المصرى لكرة القدم، بالعام الميلاد الجديد 2022، متمنيا أن يكون الجميع فى سلام وأفضل وصحة، كما أنه سيكون عاما سعيدا على مصر؛ لأنه ربما يكون عام الوصول إلى كأس العالم أيضا، مشيرا إلى أنه حان الآن الوقت لمواصلة العمل والتركيز على هدفنا.

وكتب كيروش، عبر حسابه على تويتر: "أتمنى أن تكون سنة جديدة سعيدة عليكم بالسلام والنجاح وأفضل صحة، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لمصر، قد يكون عام كأس العالم أيضًا، حان الوقت الآن لمواصلة عملنا والحفاظ على تركيزنا نحو هدفنا، أتمنى لكم الأفضل".



كيروش

وأنهى المنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش، تسجيل قائمة الـ28 لاعبا المشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا، بإضافة كل من: مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدى، مساء أمس الخميس، وقبل غلق القيد بلحظات، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل قائمة من 25 لاعبا.