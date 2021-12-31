شكرا لقرائتكم خبر عن مروان داوود بقميص المنتخب: القادم أفضل إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مروان داوود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، صورة بقميص المنتخب الوطنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقا عليها: "الحمد لله على عام مضى بالخير والقادم أفضل بإذن الله".

وضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش، المدير الفني لأول مرة مروان داوود، لقائمة اللاعبين النهائية التي شاركت فى بطولة كأس العرب الماضية.

وفى سياق متصل كان من الممكن لـ مروان داوود أن يصبح من نجوم النادى الأهلى لولا أمر قهرى حدث وتسبب في رحيل نجم الفريق البترولى عن ناشئي القلعة الحمراء، حيث يعد من الوجوه الشابة التي فرضت نفسها بقوة على الساحة الرياضية ومنحه حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، الفرصة إيمانا منه بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية في الجبهة اليسرى.

بدأ مروان داوود مسيرته الكروية في ناشئين نادى الشمس الذى ينشط في الدرجة الثالثة قبل أن يلفت أنظار مسئولي قطاع الناشئين في القلعة الحمراء ليخطفوا اللاعب وينضم لقطاع الناشئين مواليد 97 ويقضى عامين داخل جدران النادى الأهلى قبل أن يتم إلغاء مسابقة 97 وتسريح شبابها ويعود اللاعب مرة إلى صفوف نادى الشمس ويتم تصعيده للفريق الأول ليلعب 3 مواسم وينتقل بعدها إلى نادى إنبى.

يلعب مروان داوود في مركز الظهير الأيسر مع نادي إنبي، وقد شارك مع فريقه خلال مسابقة الدوري للموسم الحالي في 7 مباريات، ليشارك في جميع لقاءات الفريق في الموسم الحالي، وحصل خلالهما على بطاقة صفراء واحدة ولم يحصل على أي بطاقات حمراء.