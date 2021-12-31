شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 31/ 12/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الجمعة، الموافق 31/ 12/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: تحذيرات للاعبى الزمالك من التجمعات ومسحة طبية فور انتهاء الإجازة، وزمالك 2006 يهزم الأهلى بثلاثية فى بطولة الجمهورية.

تحذيرات للاعبى الزمالك من التجمعات ومسحة طبية فور انتهاء الإجازة

حذر الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لاعبى الفريق من التجمعات فى الأماكن المغلقة خوفًا من التعرض للإصابة بفيرس كورونا، خلال فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز.

زمالك 2006 يهزم الأهلى بثلاثية فى بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادى الزمالك مواليد 2006 على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية.

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نادى الزمالك من أبرز الأندية المصرية والأفريقية، وأحرز لقب أفضل نادٍ فى العالم وفق الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، وذلك فى فبراير 2003. ويحتفل نادي الزمالك يوم 5 من شهر يناير كل عام بذكرى تأسيسه، ويرجع تأسيس النادى لعام 1911، ويتخذ محافظة الجيزة مقراً له، وتقام مبارياته باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يعد شيكابالا بحل أزمة التلاعب فى عقده

وعدت إدارة الكرة بنادي الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق بحل أزمة التلاعب في تعاقده الذي قام بإبرامه في عهد اللجنة التي كلفت بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.

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