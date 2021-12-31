شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح كهربا الضوء الأخضر للرحيل بعد العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو النادي الأهلي محمود كهربا، جناح الفريق الأحمر، الضوء الأخضر للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسمياني، وعدم مشاركته في أية مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

وقرر مسئولو الأهلي ترك أمر تحديد مصير لكهربا سواء باختيار البقاء في الأهلي أو الرحيل، بعد تلقيه أكثر من عرض خارجي من أندية تركية وخليجية، في ظل صعوبة حصوله على فرصة تحت قيادة موسيماني.

ورغم تمسك إدارة الأهلي ببقاء كهربا في صفوف الأهلي، خاصة بعد التزام اللاعب وعدم افتعال المشاكل، إلا أن الإدارة لا تضمن له المشاركة في وجود موسيماني، لذا تترك حرية اتخاذ قرار الرحيل أو البقاء في النادي لكهربا لتحديد ما يناسبه.

ويفكر كهربا في الموافقة على أحد العروض على سبيل الإعارة، بحثا عن المشاركة في المباريات واستعادة بريقه المفقود، في ظل خروجه من حسابات موسيماني بشكل دائم.