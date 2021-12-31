شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء خالد خليل مدرب حراس إنبى من كورونا ويعود للتدريبات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى خالد خليل، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، من الإصابة بفيروس كورونا بعد سلبية المسحة التي أجراها اليوم الجمعة، وأكدت شفائه وجاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويعود مدرب حراس إنبى للتدريبات الجماعية للفريق البترولى يوم الأحد المقبل، ليكون جاهزا لقيادة مران الحراس مع الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان.

ومن ناحية أخرى حدد مسئولو نادى إنبى 3 ملايين دولار للاستغناء عن خدمات النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى، في الانتقالات الشتوية القادمة، خصوصا بعد التألق اللافت للنظر الذى ظهر عليه اللاعب وخطفه البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدوري المصري.

واستطلع مسئولو إنبى رأى حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى حول الاستغناء عن اللاعب في انتقالات يناير الذى أكد لهم حاجته لجهود القاطرة النيجيرية، لما يمثله من إضافة كبيرة للخط الأمامى للفريق البترولى، ولكن أكد لهم في نفس الوقت أنه لا يمانع رحيله حال وصول عرض مناسب له وتعويضه بمهاجم سوبر.

وجدد نادي فيوتشر طلبه بالتعاقد مع النيجيري جون إيبوكا، بعدما أبدى على ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر رغبته في ضم اللاعب لإعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية، وتحدث مسئولو نادي فيوتشر مع وكيل أعمال اللاعب النيجيري للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، والذي أبدى موافقته للانتقال إليهم بشرط موافقة إنبي على رحيله.

ويتمنى مسئولو نادى فيوتشر تعويض العجز الذي ضرب الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إصابة مهاجم الفريق الأول مروان محسن بكسر في القدم سيغيب على أثرها مدة كبيرة، ومن المتوقع أن تدخل إدارة فيوتشر في مفاوضات رسمية مع إنبي خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على موافقة إيبوكا.