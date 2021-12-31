شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فرج مرشح لتدريب حراس مرمى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقتراب إبراهيم فرج مدرب حراس المرمى من التواجد فى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى خلال المرحلة المقبلة. ويعد إبراهيم فرج من أبرز حراس مرمى غزل المحلة فى العقد الأخير حيث يتواجد حاليا فى مصر عقب العودة من أمريكا فى إجازة، ويأتى هذا القرار عقب اعتذار سعفان الصغير عن تولى المهمة.
واستقر مسئولو نادى غزل المحلة على تولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب محمد عودة خلال المرحلة المقبلة عقب الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقد في الساعات القليلة الماضية.
ومن المقرر الإعلان عن تعيين عبد الحميد بسيونى خلال الساعات القليلة المقبلة والكشف عن الجهاز المعاون الذى تم الاستقرار عليه.
وقرر مسئولو غزل المحلة تأجيل تجمع لاعبى الفريق لمدة 24 ساعة لحين الاستقرار على تعيين جهاز فنى جديد للفريق عقب رحيل محمد عودة وتوليه القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب.
وكان من المقرر تجمع لاعبى الفريق اليوم، الجمعة، لبدء الاستعداد لمباريات بطولة كاس الرابطة والمقرر إقامتها يوم 12 يناير.
ويجتمع على العباسى رئيس مجلس إدارة نادى غزل المحلة ولجنة الكرة وصابر عيد المدير الرياضى بلاعبى الفريق لشرح بعض الأمور داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.
ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر اثنتين.