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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 31/12/2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها فتح النادي الأحمر الباب أمام رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي هاتاي سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

الأهلي يرحب برحيل كهربا للدوري التركي ويطلب رفع المقابل المالى

فتح النادي الأهلي الباب أمام رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي هاتاي سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الأهلي لا يُمانع فى رحيل كهربا للنادى التركي الذي تقدم بعرض رسمى خلال الساعات الماضية لاستعارة اللاعب فى يناير المقبل.

حدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برنامج الفريق ضمن التحضير لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة التى ستقام خلال فترة توقف الدورى المصرى، لظروف إقامة كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل بالكاميرون، قبل سفره أمس إلى بلاده لقضاء فترة الراحة قبل استئناف التدريبات الجماعية.

حرص محمد هاني، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على دعم أحمد حسن كوكا مهاجم فريق قونيا سبور، بعدما سجل كوكا هدفا فى مرمى ضيفه عمراني سبور وقاد فريقه للتأهل لدور الـ 16 من مسابقة كأس تركيا 2021/2022، بالفوز على فريق عمراني سبور بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما ضمن دور الـ 32 من المسابقة المحلية، وأضاف كوكا الهدف الثانى لفريقه قونيا سبور بعدما سجل زميله كونراد ميشالاك الهدف الأول فى الدقيقة 49 من عمر المباراة.

يواصل عمرو السولية نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني جلساته العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا. وأكد السولية عزمه الكامل وحماسه البالغ للحاق بمباريات بطولة الأمم الأفريقية لنيل شرف تمثيل بلاده فى هذه البطولة الكبيرة.

اقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية التى ستنطلق بدءاً من غد، السبت، الأول من يناير 2022 وذلك بعدما تلقى اللاعب عرضاً رسمياً من نادي هاتاي سبور التركي.