عبد الحميد بسيونى يتولى تدريب غزل المحلة خلفا لـ محمد عودة

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى غزل المحلة على تولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب محمد عودة خلال المرحلة المقبلة عقب الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقد في الساعات القليلة الماضية.

ومن المقرر الإعلان عن تعيين عبد الحميد بسيونى خلال الساعات القليلة المقبلة والكشف عن الجهاز المعاون الذى تم الاستقرار عليه.

وقرر مسئولو غزل المحلة تأجيل تجمع لاعبى الفريق لمدة 24 ساعة لحين الاستقرار على تعيين جهاز فنى جديد للفريق عقب رحيل محمد عودة وتوليه القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب.

وكان من المقرر تجمع لاعبى الفريق اليوم، الجمعة، لبدء الاستعداد لمباريات بطولة كاس الرابطة والمقرر إقامتها يوم 12 يناير القادم.

ويجتمع على العباسى رئيس مجلس إدارة نادى غزل المحلة و لجنة الكرة و صابر عيد المدير الرياضى بلاعبى الفريق لشرح بعض الأمور داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة .

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر في أثنين.