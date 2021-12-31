"حقوق مادية وأدبية".. ما عقوبة الانسحاب من كأس العالم للأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

شهدت الأونة الأخيرة مطالبات بانسحاب الأهلي من كأس العالم للأندية، لعدم احترام موقفه في ظل انضمام 9 من لاعبيه لمنتخبات أمم إفريقيا.

لكن هذا الأمر تم الرد عليه بالنفي، وأكد الأهلي أن سيمضي في اجراءات المشاركة بالبطولة التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل.

وقال عدلي القيعي مستشار التسويق السابق في الأهلي، خلال حديثه عبر قناة النادي: "البعض يقول، لماذا لا ينسحب الأهلي؟ لكني أقول أنه لن ينسحب لأن المشاركة فيها حقوق مادية وأدبية من حق الأهلي أن يحافظ عليه".

لكن ما هي العقوبات التي تلاحق المنسحب من كأس العالم للأندية؟

نرصد العقوبات بالترتيب كما يلي وفقا للائحة البطولة:

- أي نادي ينسحب من كأس العالم للأندية 2021 خلال موعد أقصاه 30 يوما قبل انطلاق أول مباراة قفي المسابقة سوف يُغرم 15 ألف فرانك سويسري، من لجنة الانضباط في فيفا، والأندية المشاركة التي تنسحب من أكل العالم خلال أقل من 30 يوما من أول مباراة في كأس العالم 2021، ستدفع تُغرم 20 ألف فرانك سويسري من لجنة الانضباط في فيفا.

- اعتمادًا على ظروف الانسحاب، قد تفرض لجنة الانضباط في فيفا إجراءات تأديبية إضافية، بما في ذلك طرد النادي المعني من مسابقات فيفا اللاحقة.

- إذا انسحب أي نادي مشارك أو تم استبعاده من المسابقة، فإن فيفا سيقرر الأمر وفقًا لتقديره الخاص ويتخذ أي إجراء يراه ضروريًا. قد تقرر لجنة فيفا المنظمة على وجه الخصوص استبدال النادي المعني بنادي آخر.

لكن من هي الحقوق الأدبية والمادية التي يخسرها المنسحب؟

لم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي عن الجوائز المالية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

لكن وفقا للتقارير الإعلامية فإن الفائز بالبطولة يحصل على 5 مليون دولار، والوصيف 4 مليون، والمركز الثالث 2.5 مليون، وصاحب المركز الرابع 2 مليون.

وتحصل الأندية في المركز الخامس، السادس والسابع على، 1.5 مليون، مليون، ونصف مليون على الترتيب.

بناء على ذلك فإن الأهلي الذي سوف يلعب في أسوأ الأحوال مباراة تحديد المركزين السادس والخامس، حال الخسارة بربع النهائي يضمن من المشاركة مليون دولار التي يحصل عليها صاحب المركز السادس.