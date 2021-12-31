مدرب رواندا لمصراوي: أعشق مصر وصوّت لصلاح في جائزة "ذا بيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ماشامي فينسنت المدير الفني لمنتخب رواندا بأنه اختار محمد صلاح في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمسمى "ذا بيست"

يتنافس محمد صلاح مع مجموع من نجوم كرة القدم العالمية من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من فيفا.

وقال المدير الفني لمنتخب رواندا في تصريحاته لـ"الخليج 365" عن تصويته: "بالطبع لقد وضعت محمد صلاح ضمن الأسماء التي منحتها صوتي في جائزة ذا بيست".

وتابع: "محمد صلاح من أفضل نجوم العالم، وحسب المطلوب فأنا اختار 3 لاعبين في القائمة، لكن لا استطيع أن أقول لك أكثر من أنه ضمن قائمتي دون الكشف عن الترتيب".

وأضاف: "أنا احب محمد صلاح كثيرا، كما أجب مصر أيضًا".

ويعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أفضل لاعب في العالم خلال حفل سيقام 17 يناير 2022.