شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب كورونا والإصابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة إنها قررت تأجيل مباراة الأحد المقبل بين نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات في صفوف نيوكاسل.



وأضاف بيان الرابطة: ”وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل لأن النادي لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (وهو 13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى واحد)“.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ19 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة من 19 مباراة في حين يملك ساوثهامبتون 21 نقطة من 19 مباراة في المركز الـ13.