أبو تريكة يعاتب صلاح بعد إهداره ركلة جزاء: أنت مش لاعب صغير (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عاتب محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي بقناة "بي إن سبورتس"، محمد صلاح نجم ليفربول بعد إضاعته لركلة جزاء في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي الذي أعقب المباراة: "أفضل اللاعبين في العالم يضيعون ركلات الجزاء، لكن أنا زعلان من محمد صلاح، والسبب أنه بعد ضربة الجزاء هرب من الكرة".

وتابع أبو تريكة: "لقد خاف محمد صلاح من الكرة.. هو ليس لاعبا صغيرا، بل أفضل لاعب في العالم، لكن عليه عدم الاختفاء ولمس الكرة بشكل مستمر، حتى يستفيق، وينزل إلى منتصف الملعب أيضا، مثل هذه الأشياء تحدث".

وعلق أبو تريكة عن فرصة ذهبية ثانية لصلاح أعقبت ركلة الجزاء، قائلا: "الكرة التي صدها شمايكل جاءت إلى محمد صلاح بالصدفة، ولو كان بثقته ويتمتع بالهدوء لوضعها في الشباك، لكن اللاعبين الكبار يتعلمون دائما بعد إضاعة ركلات الجزاء، واللاعب الكبير لا يتأثر".

وأضاع صلاح ركلة جزاء تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل ببراعة في المباراة التي انتهت لمصلحة ليستر بهدف دون رد ضمن الجولة الـ20 من "البريميرليج" الثلاثاء الماضي.