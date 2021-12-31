شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يدعم أحمد حسن كوكا: "لاعب كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد هاني، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على دعم أحمد حسن كوكا مهاجم فريق قونيا سبور، بعدما سجل كوكا هدفا فى مرمى ضيفه عمراني سبور وقاد فريقه للتأهل لدور الـ 16 من مسابقة كأس تركيا 2021/2022، بالفوز على فريق عمراني سبور بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما ضمن دور الـ 32 من المسابقة المحلية، وأضاف كوكا الهدف الثانى لفريقه قونيا سبور بعدما سجل زميله كونراد ميشالاك الهدف الأول فى الدقيقة 49 من عمر المباراة.

ونشر محمد هاني صورة لأحمد حسن كوكا، عبر استورى صفحته الرسمية بانستجرام، وعلق قائلا: "Big player".





وتواجد كوكا أساسيًا في تشكيل قونيا سبور، وسجل المهاجم المصري الدولي هدفًا في الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني، برأسية رائعة على يسار حارس المنافس.

يأتي هدف كوكا في كأس تركيا بعد يوم واحد فقط من إعلان مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، قائمة الفراعنة في كأس أمم أفريقيا، واستبعد مهاجم قونيا سبور المعار من أولمبياكوس لنهاية الموسم.

ويقدم كوكا مستويات رائعة حيث سجل هدف فوز قونيا سبور فى مباراة فريقه أمام بشكتاش في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضى على ملعب "أتاتورك كونيا" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ونجح قوينا سبور فى استغلال عاملى الأرض والجمهور والاستفاقة الكروية التى يعيشها للفوز على ضيفه والتأهل للدور القدما من كأس تركيا.