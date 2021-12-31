شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: أسعى بإصرار وعزيمة لإثبات أحقيتى بارتداء تيشرت منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، عن سعادته بالعودة مجددا لصفوف المنتخب الوطني وقبل بطولة كبيرة يتابعها العالم لأهميتها وقوتها. وقال رمضان صبحي، إنه أكثر إصرارا وعزما على إثبات أحقيته فى ارتداء شعار بلاده من خلال التفوق على نفسه وبذل كل ما في وسعه لاستثمار هذه الفرصة والمساهمة مع زملائه فى تحقيق إنجاز يحسب للكرة المصرية ولهذا الجيل من اللاعبين.

وأضاف نجم بيراميدز أن هذا وقت المنتخب والالتفاف حوله، وجميع اللاعبين لا يذكرون الا انتماء واحد وهو لمنتخب مصر، وجميعنا يعلم تماما قيمة منتخب بلادنا ونعلم أيضًا مدى أهميته لدى جماهير الكرة المصرية وارتباطها به.

ومن جانب آخر، انضم عمر مرموش، المحترف في شتوتجارت الألماني، لمعسكر منتخب مصر المفتوح استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى الكاميرون يناير المقبل، فيما يواصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريبات.

من ناحية أخرى، يواجه الثلاثى عبد الله السعيد ورمضان صبحى ومحمود تريزيجيه لاعبو منتخب مصر، شبح الجلوس على دكة المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون التى تنطلق يوم 9 يناير المقبل.

ويعتمد كيروش فى بطولة أمم أفريقيا على طريقة 4 / 3 / 3 وهو ما يجعل هذا الثلاثى مهدد بالجلوس على الدكة، حيث يعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر هو ، محمد الشناوى فى حراسة المرمى واكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وأيمن أشرف أو "مهند لاشين" فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.