شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يواصل جلساته العلاجية ويؤكد تمسكه باللحاق بالأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو السولية نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني جلساته العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا. وأكد السولية عزمه الكامل وحماسه البالغ للحاق بمباريات بطولة الأمم الأفريقية لنيل شرف تمثيل بلاده فى هذه البطولة الكبيرة.

وأضاف نجم المنتخب الوطني، أن الانضمام لمنتخب مصر شرف كبير وتحقيق نتائج إيجابية معه شرف أكبر لتاريخ أى منا، كما أن المساهمة فى إسعاد جماهير الكرة المصرية هدف لكل لاعبي المنتخب الوطني.

وكان السولية قد واصل جلساته العلاجية أمس واليوم مع انطلاق المعسكر المفتوح للمنتخب الوطني استعدادا للسفر إلى الكاميرون الجمعة المقبل للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية.