شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر فوز وهزيمة لأهلى موسيمانى فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي فى تحقيق عدة إنجازات على مدار عام 2021، سواء على المستوى الدولي أو الأفريقي، على صعيد مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأفريقي، فيما خرج خالي الوفاض من البطولات المحلية خلال هذا العام، رغم أنه حقق الثنائية "دوري وكأس" فى الموسم قبل الماضي.

وحقق الأهلى أكبر فوز فى 2021 على حساب الحرس الوطنى بطل النيجر بستة أهداف مقابل هدف فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا فى المباراة التى أقيمت فى 23 أكتوبر 2021 ليصعد المارد الأحمر إلى دور المجموعات فائزا بمجموع المباراتين (7-2) بعد التعادل ذهاباً فى النيجر بهدف لكل فريق.

وسجل أهداف الأهلي فى شباك بطل النيجر محمد شريف في الدقيقة التاسعة ومحمد مجدي قفشة (هدفين) فى الدقيقتين 17 و58 وحسين الشحات في الدقيقة 64 ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 69 وحمدي فتحي في الدقيقة 89، فيما سجل هدف الحرس الوطني إنسو إيسوفو في الدقيقة 35.

وتلقى الأهلى أكبر هزائمه فى 2021 حينما خسر من بايرن ميونخ بهدفين دون رد فى 8 فبراير الماضى بالدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية ، سجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكي بواقع هدف فى كل شوط.

وافتتح الأهلى إنجازات عام 2021 بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية في شهر فبراير الماضي، بعدما شارك في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، ليكرر الإنجاز الذي حققه عام 2006 في حصد المركز الثالث بكأس العالم، بعد الفوز على الدحيل القطري في ثمن النهائي ثم الخسارة من بايرن ميونيخ في نصف النهائي، قبل أن يهزم بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والعودة من قطر ببرونزية كأس العالم للأندية.

واستمرت إنجازات الأهلي"بطل دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه" على المستوى القاري بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي في مايو الماضي عقب الفوز على نهضة بركان المغربي "بطل الكونفدرالية" بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بقطر، وسجل ثنائية الأهلي محمد شريف وصلاح محسن.

واستمرت نجاحات الأهلي القارية بعد حفاظه على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه خلال شهر يوليو الماضي، عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية سجلها محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية، وهي البطولة التي أهلته للمشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه والثانية على التوالى.

كما استطاع الاهلى التتويج بلقب السوبر الأفريقى للمرة الثامنة فى تاريخه والثانية على التوالى بالفوز على الرجاء المغربى بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

فيما أخفق الأهلي في الحفاظ على لقب الدوري المصري في شهر أغسطس الماضي بعدما حل في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك الذى توج باللقب للمرة الـ13 في تاريخه، بفضل النتائج السيئة للفريق الأحمر في الجولات الأخيرة من عمر الدوري، بعدما تأثر بالسلب من ضغط المباريات بسبب المشاركة في عدد كبير من البطولات.

وبعد شهر من ضياع لقب درع الدوري الـ43 أخفق الأهلي فى تحقيق لقب السوبر المصري، بعد الخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح، فى المباراة التي شهدت مستوى متواضعا من الفريق الأحمر، وكانت بداية التصحيح مسار الفريق الأحمر الذي نجح في تحقيق بداية قوية بالموسم الجديد من عمر الدوري، ونجح فى حصد انتصارات متتالية من عمر المسابقة قبل أن يتعادل مع فيوتشر قبل توقف الدوري .