شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة للمنتخب الوطني قبل أمم أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد المنتخب الوطني خطة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمتحوره الجديد "أوميكرون" حفاظًا على سلامة بعثة الفريق المتجهة الجمعة المقبل إلى الكاميرون للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية.

وخضع حتى الآن أعضاء الفريق لمسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس، أولها فور وصول اللاعبين أمس الخميس إلى ستاد القاهرة لاداء مرانهم الأول، كما تم اجراء مسحة طبية أخرى اليوم للتأكد من سلامة الجميع لكونهم في معسكرمفتوح، بالإضافة الى مسحة أخرى قبل بدء المعسكر المغلق، كما ستجرى مسحة جديدة قبل السفر، إضافة إلى المسحات التى ستجرى لكل لاعب من المحترفين فى الخارج قبل الانضمام إلى المعسكر المغلق، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية للمشاركة فى البطولة والتى تتضمن أيضًا أشعة وتحاليل مفصلة لكل لاعب.

وشدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة، مع منع الاختلاط تمامًا بعزل البعثة طبيًا، خلال معسكرها بالقاهرة وطوال مدة اقامتها بالكاميرون.

وصرح الدكتور محمد أبو العلا بأن ذلك يأتي فى ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم بسبب متحور كورونا الجديد والذي انتشر فى أرجاء أوروبا والعالم.