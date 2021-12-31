شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء قرار كيروش بضم ثلاثى جديد لقائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش، تسجيل قائمة الـ28 لاعباً المشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا، بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدى، مساء أمس الخميس، وقبل غلق القيد بلحظات، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل قائمة من 25 لاعبا.

ويرجع قرار كارلوس كيروش المفاجئ لثلاثة أسباب هى:

تسرب القلق إلى كارلوس كيروش بعد إصابة أكثر من لاعب من الفرق المنافسة بفيروس كورونا، وهو ما قد يحرم منتخب مصر من أى لاعب فى البطولة، ما يضع المنتخب فى حرج شديد يتحمله كيروش الذى كان قد رفض فكرة قيد 28 لاعبا من البداية.

ضغوط الجهاز المعاون

بذل الجهاز المعاون لكيروش، وتحديدا ضياء السيد ومحمد شوقى، ضغوطا كبيرة على كيروش، حتى استجاب لهما، حيث يرفض الثنائى أن يكونا بلا دور خاصة أن الفترة الماضية شهدت انتقادات لهما بداعى رضوخها للخواجة دون التناقش معه.

مونديال الأندية

مازالت الأزمة قائمة بين الأهلى واتحاد الكرة بسبب مواعيد مونديال الأندية التى تتعارض مع أمم أفريقيا، خاصة إذا صعد منتخب مصر للدور قبل النهائى، لذا نجح مسئولو اتحاد الكرة فى إقناعه بقيد الـ28 لاعبا تحسبا لتمسك الأهلى ببعض لاعبيه قبل المونديال مثل أيمن أشرف ومحمد شريف، وبالتالى يكون للمنتخب فرصة الاستغناء عنهما مع وجود البديل.