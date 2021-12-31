شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عروض الشتاء لضم "كهربا" من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، نفسه على سطح الأحداث الكروية خلال الأيام الماضية بعدما تحدث البعض عن عروض محلية وأوروبية وصلت للاعب الفترة الماضية.

وترغب عدة أندية داخلية وخارجية فى ضم كهربا خلال انتقالات الشتاء فى يناير المقبل، وهو ما نرصده فى التقرير التالي:

س: ما هي العروض التى تلقاها كهربا الفترة الماضية؟

ج: لم يكشف مسئولو النادي الأهلي عن أية عروض رسمية وصلت النادى للتعاقد مع كهربا، سواء على سبيل الإعارة أم البيع النهائي، لكن أنباء قوية ترددت أن كهربا وصلته عروض محلية أبرزها من سموحة والاتحاد وأخرى أوروبية أبرزها من نادى هاتاي سبور التركي.

س: هل وصل العرض التركي للأهلي بشكل رسمي؟

ج: الأهلي لم يكشف النقاب عن هذه العروض، لكن الأنباء القوية الواردة من داخل الأهلي تحدثت عن تقديم نادى هاتاي سبور عرض رسمي لاستعارة كهربا في يناير المقبل حتى نهاية الموسم الجاري.

س: هل علّق كهربا عن هذه العروض؟

ج: لا.. لم يتحدث كهربا عن هذه العروض بشكل رسمي، لكن المؤكد أن هناك مفاوضات بين اللاعب والنادى التركي والأهلي حول عرض هاتاي سبور.

س: ماذا عن موقف الأهلي من عروض كهربا؟

ج: إدارة الأهلي أحالت العرض التركي للجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من أجل البت فيه وحسمه.

س: وماذا عن علاقة كهربا بالمدير الفني موسيماني؟

ج:لا تبدو العلاقة قوية بين موسمياني وكهربا في ظل استبعاد الأول للأخير من الحسابات الفنية طوال الفترة الماضية وعدم ظهوره فى المباريات، لذا من المتوقع أن يوافق الأهلي على عرض هاتاي سبور لضم كهربا.