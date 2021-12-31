السولية يؤكد تصميمه على اللحاق بأمم أفريقيا.. ورمضان: عازم على إثبات نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

واصل عمرو السولية لاعب الأهلي والمنتخب الوطني جلساته العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي محمد أبو العلا.

وقال السولية في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد كرة القدم المصري إنه يحاول بكل قوة للحاق بمباريات المنختب الوطني بكأس الأمم.

وأضاف لاعب وسط الأهلي: "الانضمام لمنتخب مصر شرف كبير، وتحقيق نتائج إيجابية شرف أكبر لتاريخ أي لاعب منا، والمساهمة في إسعاد جماهير الكرة المصرية هدف كل لاعب".

وواصل السولية جلساته العلاجية أمس واليوم مع انطلاق المعسكر المفتوح للمنتخب الوطني استعدادا للسفر إلى الكاميرون يوم الجمعة المقبل للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وفي سياق متصل أكد رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني عن سعادته بالعودة مجددا لصفوف المنتخب الوطني وقبل بطولة كبيرة العالم يتابعها.

وقال صبحي أنه أكثر إصرارًا وعزمًا على إثبات أحقيته في ارتداء شعار بلاده من خلال التفوق على نفسه وبذل كل ما في وسعه لاستثمار هذه الفرصة والمساهمة مع زملائه في تحقيق إنجاز يحسب للكرة المصرية ولهذا الجيل من اللاعبين.

وأضاف: "هذا وقت المنتخب والالتفاف حوله، وجميعنا يعلم قيمة منتخب بلادنا ونعلم أيضًا مدى أهميته لدى جماهير الكرة المصرية وارتباطها به".