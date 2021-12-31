هذا لا يحدث كل يوم .. حكاية "ما وراء البحار" حققت حلم مونديال الأندية لبطل تاهيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لم يكن فريق بيراي بطل تاهيتي يحلم بالمشاركة في مونديال الأندية قبل أن يستيقظ على هدية ثمينة قبل ساعات من ليلة رأس السنة حققت له حلم فقده منذ 16 عاماً بعد وصوله إلى نهائي بطولة أوقيانوسيا للأندية عام 2006 وانتزعه أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي تقمص دور سانتا كلوز وقدم ما كان تحت خانة المستيل للفريق البرتقالي مع نهاية عام 2021.

وأعلن نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي الانسحاب رسمياً من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير القادم في ليختار اتحاد أوقيانوسيا بيراي ليمثل القارة في المحفل العالمي لأول مرة في تاريخه وتاريخ بلاده.

إغلاق الحدود

للمرة الثانية على التوالي اختار اتحاد أوقيانوسيا أوكلاند سيتي لتمثيل القارة في بطولة كأس العالم للأندية بعد إلغاء البطولة للعام القارية للأندية للعام الثاني على التوالي وللمرة الثانية أيضاً أعلن النادي انسحابه من البطولة بسبب تدابير الحجر الصحي التي فرضتها بلاده لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ومنها تأجيل إعادة فتح الحدود في نيوزيلندا ، فضلاً عن إعادة إدخال نظام العزلة المُدارة الإلزامي و نظام الحجر الصحي .

بيراي

كورونا التي أدت لإلغاء العديد من البطولات المحلية والقارية في أوقيانوسيا دفعت الاتحاد القاري لحسم قراره وترشيح ممثل أخر للقارة بعد أن قرر الفيفا في النسخة الماضية استبعاد ممثلها والاكتفاء بمشاركة 6 فرق في مونديال الأندية ليصعد الدحيل القطري مستضيف النسخة الماضية مباشرة إلى الدور الثاني ليواجه الأهلي وهو مالم يحدث هذه النسخة.

معايير أخرى

مبدأ الجدارة الرياضية لم يكن الوحيد وراء اختيار بطل تاهيتي حيث إن الفريق لم يصعد للنهائي منذ عام 2006 ولم يكن حامل لقب أخر نسخة لدوري الأبطال في القارة لعبت في 2019 والتي توج بها هينجين سبورت بطل كاليدونيا الجديدة على حساب مواطنه آس ماجينتا بل جاءت أسباب كسهولة السفر

ودرس اتحاد أوقيانوسيا معايير أخرى لترشح ممثله ذكره في بيانها الرسمي وأهمها القدرة على ضمان السفر بطريقة آمنة و التأثير المحتمل على اللاعبين والمسؤولين والمجتمع الأوسع ، وتأجيل أو إلغاء البطولات المحلية إلى جانب معيار إعداد الفريق ليختار في النهاية بيراي.

لماذا بيراي؟

خففت تاهيتي أكبر جزر إقليم بولينيزيا الفرنسية التي تعرف بـ "بلد ما وراء البحار" من القيود المفروضة لمحافحة كوفيد-19 من 15 نوفمبر 2021 حيث ثم رفع حظر التجوال وعدم إلزامية ارتداء الواقي الطبي في الهواء الطلق مع السماح للجماهير بالحضور للفعاليات التي يتم تنظيمها في أماكن مفتوحة للجمهور اعتبارًا من 1 ديسمبر 2021.

وعلى الصعيد الرياضى فإن فريق بيراي هو حامل لقب الدوري للموسم الماضي وتصدر ترتيب الدوري بعد مرور 6 جولات ليستوفي جميع المعايير ومبدأ الجدارة المحلي الذي وضعه اتحاد أوقيانوسيا لتحديد ممثله.

بيراي

تأسس بيراي عام 1948 وهو أهم الفريق في تاهيتي حيث فاز بلقب الدوري 9 مرات وكان أول ممثل لدولته في نهائي دوري أبطال أوقيانوسيا حيث واجه أوكلاند سيتي عام 2006 .



وتأهل للبطولة الأهلي وتشيلسي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي والهلال السعودي ومونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي وبيراي بطل تاهيتي الذي سيلعب بدلاً من أوكلاند.

وينتظر الهلال السعودي الفائز من الجزيرة الإماراتي ومنافسه بيراي بطل تاهيتي بديل أوكلاند على أن يلتقي الفائز مع تشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي فيما يلعب الأهلي مع مونتيري المكسيكي ويلعب الفائز مع بالميراس البرازيلي.