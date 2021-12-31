كأس أمم أفريقيا.. فرجاني ساسي بين أبرز 5 غائبين عن البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ33، التي تقام في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير 2022.

وتشهد أمم أفريقيا 2022 غياب عدد من النجوم المميزين لأسباب مختلفة، ويلقي "يلا كورة" الضوء على أبرز 5 منهم في السطور التالية.

فرجاني ساسي

قرر المدرب منذر الكبير استبعاد عدة لاعبين من القائمة النهائية لمنتخب تونس، ومنهم فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري حاليا.

الكبير أكد أن سبب استبعاد ساسي هو إصابته بفيروس كورونا، حيث يرى مدرب "نسور قرطاج" أن إصابة اللاعب بالعدوى ستؤدي لغيابه 15 يوما، وحاجته لوقت إضافي من أجل استعادة لياقته البدنية.

وبالرغم مما قاله الكبير، فإن وسام العابدي، نجم الزمالك ومنتخب تونس السابق، يرى أن ساسي استُبعد لأسباب فنية بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة بجوار موريتانيا ومالي وجامبيا.

فيكتور أوسيمين

بعد يوم واحد من إعلان نادي نابولي إصابة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين بفيروس كورونا، أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم استبعاد اللاعب من قائمة "النسور" للبطولة.

وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين نابولي والاتحاد النيجيري لكرة القدم بشأن انضمام أوسيمين لمنتخب "النسور" بعد تعرضه لإصابة في الوجه.

يذكر أن منتخب نيجيريا ينافس في المجموعة الرابعة، التي تضم مصر والسودان وغينيا بيساو.

حكيم زياش

قرر وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، استبعاد حكيم زياش نجم تشيلسي من قائمة "أسود الأطلس"، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار بناء على "أسباب انضباطية".

وقال خليلوزيتش في هذا الصدد إنه قام بتكوين مجموعة متماسكة، ووضع نظاما خاصا للحفاظ عليها وعلى تماسكها، وفي حالة عدم احترام أحد اللاعبين لهذه الضوابط يجب أن يتم استبعاده.

وأشار مدرب منتخب المغرب إلى أن وجود لاعب غير منضبط هو أمر محزن بالنسبة إليه، إذ أن هناك بعض اللاعبين لم يتفهموا الضوابط التي وضعها، مؤكدا: "لا يمكنني أن أتهاون في كل ما يتعلق بمصلحة وقميص المنتخب".

ونشبت أزمة بين خليلوزيتش وزياش في سبتمبر الماضي قبل مواجهتي السودان وغينيا في تصفيات كأس العالم، حيث زعم مدرب منتخب المغرب أن زياش ادعى الإصابة ورفض المشاركة في التدريبات، وذلك لرفضه اللعب بديلا.

عبد الصمد الزلزولي

ظهر اسم لاعب برشلونة الصاعد في قائمة المغرب النهائية لكأس أمم أفريقيا، غير أنه قرر الاعتذار عن المشاركة مع "أسود الأطلس" في البطولة.

وحسب ما أكدته عدة تقارير إعلامية إسبانية، فإن الزلزولي يفضل تمثيل منتخب إسبانيا.

أنس الزنيتي

كذلك قرر خليلوزيتش إخراج أنس الزنيتي، حارس الرجاء البيضاوي، من القائمة بعد إصابته بكسر في اليد سيبعده عن الملاعب شهرين تقريبا.

وقرر مدرب المغرب استدعاء أحمد رضا التكناوتي، حارس الوداد، بديلا للزنيتي المصاب.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم غانا وجزر القمر والجابون.