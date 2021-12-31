"الحقد عالي أوي عندك".. كوكا يفتح النار على ميدو ويستشهد بصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ردَّ المحترف المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم قونيا سبور التركي، على انتقادات أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، بعد التقليل من إنجاز وصوله إلى هدفه رقم 99 في الملاعب الأوروبية.

ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردًا على إشادة أحد متابعيه بإنجاز كوكا: "مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو أحرز 1000 هدف".

ليعلق كوكا على تغريدة ميدو قائلا: "مهاجم متواضع؟ أولا هو أنت أصلا مين طلب رأيك؟ ثانيا أنت مبطل كورة وأنت عندك 29 سنة وكل الناس عارفة ليه، ثالثا لو رقم الأهداف اللي أنا جايبه شايفه قليل ماجبتوش أنت ليه؟ مع أن اللي بيلعب في نادي أكبر فرصه بتكون أكتر في التسجيل".

وأضاف: "رابعا حاولت تبقي مدرب ومبتكملش شهر في أي ناد، خامسا بتحاول تبقي إعلامي وتتكلم عن ده وده عشان تبقي تريند بأي شكل، أي حاجة عايز تدخل فيها، ده حتى صلاح في أول مشواره كنت بتتكلم عليه وحش، الحقد عالي أوي عندك من زمان وأنت بتتكلم وحش عني".

وأتم كوكا قائلا: "أنا عارف أن أكبر غلط اني أرد عليك وأنت فاضي وعندك برنامج تتكلم فيه كل يوم، بس أنا برده مش هيهدني كلامك وهفضل في طريقي، مركز في مستقبلي ومش عايز حاجه من الناس بعد مبطل كوره وبعد لما أموت غير السيرة الحلوة".

وعاد ميدو ليرد على تغريدات كوكا قائلا: "عمري ما رحت المنتخب علشان مناسب حد مهم، أنت عارف كويس أنت كنت بتروح المنتخب ليه، رد في الملعب حاول تروح المنتخب، أنت لاعب تعبان وكل مؤهلاتك نسبك، وأنت عارف كويس".

يذكر أن أحمد حسن كوكا غاب عن قائمة منتخب مصر التي أعلنها البرتغالي كارلوس كيروش للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.