مؤتمر صحفي لكيروش الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، مؤتمرا صحفيا في بداية المعسكر المغلق للفريق يوم الأحد المقبل، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

ويبدأ المؤتمر في العاشرة والنصف صباحا بمقر معسكر الفريق بأحد فنادق التجمع الخامس.

وأبدى كيروش استعداده للجلوس مع الصحفيين بعد المؤتمر للإجابة عن أي استفسارات اضافية "حتى لا تجور كاميرات القنوات التلفزيونية على حق الصحفيين في الاستفسار عن كل ما يخص المنتخب".

كما قرر المدرب البرتغالي فتح الربع الساعة الأولى من التدريب الأول للفريق مع انطلاق معسكره المغلق أمام كافة وسائل الإعلام.

فيما تحدد الرابعة والنصف مساء الأحد المقبل موعدا للمران على الملعب الرئيسي على ستاد القاهرة.

يذكر أن منتخب مصر يستهل مشواره في كأس أمم أفريقيا 2022 بمواجهة نيجيريا في الجولة الأولى يوم 11 يناير.