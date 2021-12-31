بالأرقام.. انسحاب أوكلاند سيتي يهدي الأهلي رقما قياسيا في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضمن النادي الأهلي تحقيق رقم قياسي في بطولة كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي من المشاركة في المسابقة المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 من شهر فبراير المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة أن نادي بيراي من تاهيتي سيشارك في مونديال الأندية ممثلا لأوقيانوسيا بعد انسحاب أوكلاند نظر لتأخر إعادة فتح الحدود في نيوزيلندا بسبب جائحة كورونا.

وبعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، سيضمن المارد الأحمر الانفراد برقم قياسي في البطولة كان يتساوى به مع أوكلاند سيتي كأكثر نادٍ في العالم خوضا للمباريات في مونديال الأندية.

وسيتجاوز بطل إفريقيا فريق أوكلاند سيتي بمجرد افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل، حيث يتساوى الفريقان حاليا في عدد المباريات بمونديال الأندية برصيد 15 مباراة.

ويقد يعزز الأهلي رقمه القياسي بشكل أكبر إذا نجح في الوصول إلى المربع الذهبي، حيث سيخوض ثلاث مباريات بدلا من مباراتين حال نجاحه في الفوز بمباراة الدور الثاني، ليصبح بإمكانه الوصول إلى 18 مباراة، ويبتعد أكثر عن أوكلاند سيتي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي كأكثر فريق أفريقي وعربي يشارك في كأس العالم للأندية (7 مرات)، وتأهل في النسخة الماضية 2020 إلى المربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد وصوله لنصف النهائي في عامي 2006 و2012 باليابان.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية إلى جانب كل من: الجزيرة الإماراتي (ممثل البلد المضيف)، تشيلسي الإنجليزي (يويفا)، بيراي بطل تاهيتي (أوقيانوسيا)، مونتيرى المكسيكي (كونكاكاف)، الهلال السعودي (الاتحاد الآسيوي)، وبالميراس البرازيلي (كونميبول).

يُذكر أن الأهلي، البطل التاريخي لإفريقيا برصيد 10 ألقاب، سبق له المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في 6 مرات سابقة، أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، و2020، كما حقق الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولتي 2006 و2020.

- الأندية الأكثر خوضًا للمباريات في مونديال الأندية:

الأهلي - 15 مباراة.

أوكلاند سيتي - 15 مباراة.

ريال مدريد - 12 مباراة.

مونتيري - 10 مباريات.

باتشوكا - 10 مباريات.

- سجل مباريات الأهلي في مونديال الأندية:

2005 - مباراتان.

2006 - 3 مباريات

2008 - مباراتان.

2012 - 3 مباريات.

2013 - مباراتان.

2020 - 3 مباريات.