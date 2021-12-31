الأهلي يطمئن على السولية في معسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تواصل أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي مع الجهاز الطبي للمنتخب المصري، للاطمئنان علي حالة عمرو السولية لاعب الفريق.

ويتواجد عمرو السولية في معسكر منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك تخوف من استعجال المنتخب في إشراك عمرو السولية بالتدريبات الجماعية وهو ما نقله الأهلي للجهاز الطبي في المنتخب".

وتابع المصدر: "الأهلي عدم الاستعجال في الدفع باللاعب إلا بعد تعافيه تماما من الإصابة حتي لا تتفاقم مرة أخرى وبالتالي يخسر المنتخب والنادي جهوده لفترة أطول خاصة وأنه من الركائز الأساسية".

وكان السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر ‏الأفريقي الذي توج به الأهلي، ‏وشارك ياسر ‏إبراهيم بديلا له.‏

وأضاف: "قبل انطلاق معسكر المنتخب تم تقديم تقرير طبي مفصل عن إصابة اللاعب في السمانة وحالته ".