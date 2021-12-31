موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف تشيلسي، نظيره ليفربول، في السادسة والنصف مساء الأحد، 2 يناير 2022، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بخسارته من ليستر سيتي 1-0، في الجولة الماضية.

أيضا يدخل تشيلسي المباراة متأثرا بتعادله على ملعبه مع برايتون 1-1، في الجولة الماضية.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني بـ42 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك، روبتسون

الوسط: هندرسون، فابيانو، كايتا

الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ماني

القناة الناقلة:

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