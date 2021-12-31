شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو التايكوندو يزورون سيف عيسى فى المستشفى بعد جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص زملاء سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو ، على زيارته بالمستشفى بعد خضوعه لجراحة الركبة إثر إصابته بغضروف الركبة الداخلى، ومنهم زملاؤه فى التايكوندو، أو فى لعبة أخرى مثل الكاراتيه.

واطمأن زملاء عيسي على حالته والتقطوا الصور التذكارية معه، وهم معاذ نبيل وصلاح خيرى وعبد الرحمن وائل ومحمد أيمن لاعبو التايكوندو، بالاضافة إلى على الصاوى بطل الكاراتيه.

وخضع سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، و الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، إلى عملية جراحة الغضروف الداخلى للركبة .

ونشر والده عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا للاعب خلال تواجده فى المستشفى ، و علق عليها إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير