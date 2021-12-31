شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الإسماعيلي ليس ممنوعا من القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادي الزمالك ممنوع من القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بينما نادي الإسماعيلي غير ممنوع من القيد، حيث إن مشكلته مع النجوم بسبب اللاعب إبراهيم حسن منظورة حاليا أمام المحكمة الرياضية ولم يتم البت فيها. وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك بعض الأندية مدينة للجبلاية بمبالغ بسيطة لا تتخطى الـ30 ألف جنيه ولن يمنعها ذلك من القيد.

وتفتح غدا السبت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة باب القيد الشتوي للأندية لتدعيم قوائمها باللاعبين فى فترة القيد الثانية، وتحديدا فى الفترة من 1 يناير حتى 31 من نفس الشهر.

وقرر اتحاد الكرة السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادى. فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول، ولاعبين اثنين للقسم الثانى ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطينى ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصرى فى مركز حراسة المرمى. من ناحية أخرى، اعتمدت رابطة الأندية المحترفة نتيجة مباراة فاركو والمصرى بالدورى الممتاز، بفوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف سجله أحمد حمودى.