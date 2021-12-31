شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جهاد عبد الواحد مدربة سلة سموحة: بحب النجرسكو وكان نفسى أكون رسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى جهاد عبد الواحد لاعبة السلة السابقة والمدربة الحالية بسموحة.



اميرة عبد الواحد

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم والقراءة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

النجرسكو

من نجمك المفضل؟

عمر الشريف.



اميرة مدربة السلة

من مطربك المفضل؟

محمد فؤاد

لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

فنانة رسم

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

بمشى ومش برد.



مدربة السلة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مفيش كل واحد ليه حياته اللي عايشها واختياراته وعمري ماتخيلت نفسي ان اكون مثل حد حتي بعد ما اتسالت.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال.



اميرة على البحر

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

وظيفة تانية طبعا.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض أكيد.