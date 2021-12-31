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الامارات | نادٍ عربي يتلقى ضربة موجعة بـ 27 حالة كورونا!

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ عربي يتلقى ضربة موجعة بـ 27 حالة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي الفتح السعودي ضربة موجعة بارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوفه إلى 27 حالة، قبل مواجهة الفريق المرتقبة مع ضيفه النصر، غداً السبت، في الأحساء، في الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبو وإداريو وموظفو الفتح أظهرت وجود 21 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 27 مصابا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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