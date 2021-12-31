الامارات | نادٍ عربي يتلقى ضربة موجعة بـ 27 حالة كورونا!

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ عربي يتلقى ضربة موجعة بـ 27 حالة كورونا! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي الفتح السعودي ضربة موجعة بارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوفه إلى 27 حالة، قبل مواجهة الفريق المرتقبة مع ضيفه النصر، غداً السبت، في الأحساء، في الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبو وإداريو وموظفو الفتح أظهرت وجود 21 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 27 مصابا.

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