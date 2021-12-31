الامارات | رونالدو ينهي 2021 بتوجيه ضربة إلى مدرب مانشستر يونايتد السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ينهي 2021 بتوجيه ضربة إلى مدرب مانشستر يونايتد السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضربة إلى زميله ومدربه السابق في مانشستر يونايتد بعدما سجل أمس الخميس هدفه رقم 92 في الدوري الإنجليزي متجاوزاً رقم زميله ومدربه السابق النرويجي سولشاير بهدف واحد (91 هدفا)، وذلك بعد إحرازه هدفاً بمرمى بيرنلي ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي التي انتهت لمصلحة الشياطين الحمر 3-1.

وذكرت شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصائيات كرة القدم أن رونالدو أنهى عام 2021 بتسجيله 132 هدفاً مع مانشستر يونايتد مما وضعه في المركز 14 على قائمة الهدافين التاريخيين للشياطين الحمر، وذلك بتسجيله 132 هدفاً.

وأوضحت أن رونالدو تجاوز رقم الإنجليزي تومي تايلور الذي تراجع للمركز 15 برصيد 131 هدفا، وكان تايلور أحد ضحايا حادثة ميونخ الشهيرة عام 1958.

يذكر أن الإنجليزي واين روني يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمانشستر يونايتد برصيد 253 هدفاً يليه بوبي تشارلتون متأخرا بأربعة أهداف.

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