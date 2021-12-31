الامارات | هدية من تركي آل الشيخ لجمهور الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي والمريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن هدية من تركي آل الشيخ لجمهور الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي والمريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السوداني عن تكفل رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، بتركيب الإضاءة الجديدة لملعب "الجوهرة الزرقاء" لخوض الفريق مبارياته عليه خلال المشاركة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك قبل الزيارة التفقدية من الاتحاد الإفريقي لمعاينة الملعب قبل الإعلان عن القرار النهائي بشأن مصيره بعد استبعاده مع خمسة ملاعب أخرى كونها غير مطابقة للمواصفات.

ويلعب الهلال في دوري أبطال أفريقيا في مجموعة الأهلي المصري والمريخ السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي.

وقال نادي الهلال السوداني عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تلقى المهندس الطاهر يونس، النائب الأول لرئيس لجنة التطبيع بنادي الهلال، مكالمة هاتفية من مكتب المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للنادي، بشأن الإضاءة الحديثة للملعب، مؤكدين شحنها وأنها حاليا في الطريق إلى السودان، بعد اكتمال تصميمها وكافة الإجراءات المتعلقة بالشحن".

وأضاف: "وفقا لمكتب الرئيس الفخري فإن عمليات التركيب في الملعب ستشرع قبل دخول الهلال في استحقاقات دور المجموعات بمسابقة أبطال إفريقيا".

واختتم: "على ذات الصعيد ثمن المهندس الطاهر يونس مجهودات آل الشيخ ومتابعته لكافة شؤون النادي وأياديه البيضاء، ووصف النائب الأول لرئيس التطبيع، الإضاءة الحديثة بالمساهمة القيمة من رئيس هيئه الترفيه السعودية"، متمنيا استمرار العلاقة الطيبة مع الرئيس الفخري، وأن تحقق الأهداف المنشودة في كافة الجوانب.





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