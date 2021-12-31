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الامارات | إصابة لاعب الأهلي المصري قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

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دبي - الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الأهلي المصري قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب مدافع المنتخب المغربي والأهلي المصري بدر بانون بفيروس وذلك بعد أيام من استدعائه لقائمة "أسود الأطلس" للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون في التاسع من يناير المقبل، إذ تلعب المغرب في مجموعة غانا والجابون وجزر القمر.

وذكرت صحيفة "360 سبورت" المغربية، أن بدر بانون تأخر في الانضمام لمعسكر المنتخب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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