الامارات | أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية توجه للسيدات رسالة ختام موسم 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية توجه للسيدات رسالة ختام موسم 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية إلى السيدات رسالة ختام عن نهاية موسم 2021 واستعرضت عدد من النجاحات التي تحققت في الموسم الماضي.

وقالت الأكاديمية في بيان صحافي اليوم الجمعة: "تسارعت العديد من الأحداث التي نظمتها أكاديمية فاطمة بنت مبارك في العام الماضي، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، ومتابعة مستمرة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات لتصبح الأكاديمية بذلك الداعم الأول والرئيسي لرياضة المرأة".

ووأضافت: "قدمت الأكاديمية من خلال موسم 2021 رسالة جديدة للسيدات تثبت فيها أنها قادرة على استضافة وتنظيم وإعداد وإنجاح البطولات النسائية في أصعب الظروف، تجاوزت بذلك التحديات وتخطت العوائق لتوفر بيئة آمنة لهن وأنشطة مجتمعية وتنافسية، تعزز من مشوار التميز المذهل الذي تسير به الأكاديمية مواكبة لاحتفالات الوطن باليوبيل الذهبي الذي لطالما اعتبرت فيه المرأة ركناً أساسياً في المجتمع".

وتابعت: "تم بناءً على توجيهات سموها ورعايتها إطلاق المنافسات والبطولات الرياضية ابتداءً "بكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز" حيث واصلت عبر النسخة الثامنة ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة للرياضات الدولية وأصبحت هذه البطولة وجهة عشاق ومحبي رياضة قفز الحواجز والفروسية، وهي التي كانت وما تزال تسهم في تعزيز الدور الذي تقوم به الأكاديمية على الصعيد الرياضي، وبالإضافة إلى إقامة المؤتمرات وورشات العمل الافتراضية الثقافية والتشجيعية للمرأة في نفس العام، تمثلت بجلسات حوارية ثقافية ملهمة عن الرياضة وأهميتها تم من خلالها استضافة أهم الشخصيات القيادية التي تعد مشاركتهم فيها خطوة تطويرية كبيرة".

وأكملت: "امتلأت أجندة الأكاديمية لعام 2021 بالأحداث والأنشطة المستقطبة لجميع الفئات من سيدات المجتمع، اندرجت تحته بطولات تقام للمرة الأولى مثل الكارتينج تماشياً مع رغبات السيدات التي تفضلن هذا النوع من الرياضات وذلك وسط الإجراءات الاحترازية والصحية التي تعمل على ضمان البيئة المناسبة لمواجهة هذه الجائحة خلال إقامة الحدث، وتشجيع المشاركات على الانضمام والتنافس وقضاء أوقات اجتماعية رياضية في بيئة آمنة وأقيمت أيضاً بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبولينج للسيدات في نسختها الثانية من ثم تبعه سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري في النسخة السابعة، وبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية وبطولة أبوظبي للرياضات النسائية، البطولة التي شملت مجموعة متنوعة من الرياضات المختلفة مثل الشطرنج، الرماية، كرة السلة، كرة الطائرة وسباق الجري وغيرها العديد من الفعاليات والندوات التعليمية التثقيفية".

وختمت: "من منطلق الإيمان بالمرأة وقدراتها أكدت الأكاديمية على ضرورة توفير برامج التمكين عن طريق إقامة معسكرات تدريبية للفرق الواقعة تحت مظلتها من فريق نادي أبوظبي للسيدات لكرة السلة وكرة الطائرة وفارسات الأكاديمية، ويعد ذلك إضافة مميزة لاستراتيجيتها في إطار السعي الدائم إلى تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة بشكل احترافي إضافة إلى اكتساب الخبرات التي يحظين بها من خلال التدريبات التي تعزز روح الفريق في بيئة مكيفة ومخصصة للفتيات تحت إشراف مدربات، اختارتهن الأكاديمية خصيصاً لتدريب الفتيات والتأكد من سلامتهن، وتعزيز الخطط الموضوعة لإنشاء جيل يتمتع بصحة بدنية عالية والإقبال على ممارسة الرياضة، بمقدوره المشاركة بطريقة رسمية في المنافسات والبطولات المعتمدة".

يذكر أنه تم تخصيص برنامج رياضي يستعرض مسيرة اللاعبات الإماراتيات والملهمات بعنوان "حياكم" تجدد أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عبره الأمل والهمة في نفوس كل الفتيات والسيدات في مجتمع الإمارات، وترسم خطواتها الجديدة في المرحلة القادمة التي نتمنى أن تكون مليئة بالصحة والنجاح والتفوق ومليئة بالفعاليات والبطولات والأنشطة. ونتمنى لكم عاماً جديداً مليئاً بالإنجازات.

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