بين سموحة والدوري التركي.. كهربا على أعتاب الرحيل من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي قرر فتح الباب أمام رحيل محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق، إلى نادي هاتاي سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

يأتي هذا في ظل الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية بشأن رغبة الأهلي في عقد صفقة تبادلية مع نادي سموحة، إذ ترغب القلعة الحمراء في استقدام نجم الزمالك السابق ومستقبل المنتخب الوطني حسين فيصل، مقابل انتقال كهربا إلى النادي السكندري.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر لها قوله إن الأهلي لا يُمانع فى رحيل كهربا للنادى التركي الذي تقدم بعرض رسمى خلال الساعات الماضية لاستعارة اللاعب فى يناير المقبل.

وأكد المصدر أن نادي هاتاي التركي أبدى رغبته الرسمية في ضم كهربا مقابل 300 ألف دولار لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة تبدأ في يناير المقبل.

وأشار المصدر أن الأهلي يرغب فى إعارة اللاعب مقابل 700 ألف دولار، وتدور المفاوضات حالياً بين الأهلي النادي التركي من أجل التوصل إلى حل وسط يُرضي الطرفين، خاصة مع ترحيب موسيماني المدير الفني للأهلي برحيل اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفني طوال الفترة الماضية لأسباب فنية.