شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تبعد محمد الشامى عن مران الإسماعيلى قبل كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد الشامى، مهاجم النادى الإسماعيلى، لنزلة برد تسببت فى غيابه عن تدريبات فريقه استعداداً للمشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلى سلسلة مباريات ودية متدرجة المستوى فى أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدورى خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى تعيين أشرف خضر مدربًا عامًا للفريق الأول ، وذلك بعد ترحيب من المدير الفنى الأرجنتينى “خوان براون”.

وجاء تعيين خضر فى منصب المدرب العام ، نظرا لخبراته الفنية المتراكمة وقدراته على تسهيل مهمة المدير الفنى، بالإضافة إلى أنه سيقوم بمهام مدير الكرة بالتنسيق مع أشرف عبد الكريم المدير الإدارى للفريق الأول، بما يسهم فى تحسن نتائج الفريق نحو الأفضل.

ومن المعروف أن أشرف خضر يعد عضوا باللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى والمسئولة عن كل شىء فيما يخص الفريق الأول.