اتحاد الكرة يفتح غدا باب القيد الشتوى للأندية وحتى 31 يناير

القاهرة - سامية سيد - تفتح غدا السبت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة باب القيد الشتوي للأندية لتدعيم قوائمها باللاعبين فى فترة القيد الثانية، وتحديدا فى الفترة من 1 يناير حتى 31 من نفس الشهر.

وقرر اتحاد الكرة السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادى.

فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول، ولاعبين اثنين للقسم الثانى ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطينى ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصرى فى مركز حراسة المرمى.

من ناحية أخرى، اعتمدت رابطة الأندية المحترفة نتيجة مباراة فاركو والمصرى بالدورى الممتاز، بفوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف سجله أحمد حمودى.

وقال عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف على المسابقات، أن تقرير الحكم محمود البنا تضمن أنه تعامل مع أحمد حمودى كبديل وبالتالى فالاستبدال تم بشكل بصحيح وفقا لتقرير الحكم الذى لم يذكر أنه وقع فى خطأ أثناء المباراة.

تابع حسين أن فاركو تقدم باحتجاج على نتيجة المباراة، وتم إحالته لاتحاد الكرة ولجنة الحكام للنظر فيه والرد عليه.