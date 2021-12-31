شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الثانى للمنتخب.. ومسحة جديدة للاعبين استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني تدريبه صباح اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة فى ختام معسكره المفتوح استعدادا للمشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون التي ستبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما غينيا بيساو والسودان.

ويحصل اللاعبون على راحة غدًا السبت قبل استئناف المعسكر بشكل مغلق اعتبارا من الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية التي تشهد مباراتي مصر مع نيجيريا وغينيا بيساو قبل الانتقال إلى ياوندي العاصمة للقاء السودان.

وشارك فى مران اليوم اللاعبون المحترفون فى الأندية المصرية والمسجلين في القائمة الأساسية للبطولة وعددهم 18 لاعبًا وانضم إليهم عمر مرموش المحترف في شتوتجارت الألماني، فيما واصل عمرو السولية جلساته العلاجية على هامش التدريب. كما أجرى المنتخب الوطني مسحة طبية اليوم أيضًا ضمن سلسلة المسحات التي يجريها الفريق، واستهدفت المسحة كافة أعضاء المنتخب الذين سيدخلون المعسكر المغلق الأحد المقبل.