شكرا لقرائتكم خبر عن هانى علام يعتذر عن عدم رئاسة لجنة مسابقات المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر هانى علام، المرشح السابق فى انتخابات المصارعة، عن الموافقة على تولى رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد والتى كلفه بها المجلس الجديد للاستفادة بخبراته فى الاتحاد.

اتحاد المصارعة سبق وقرر اختيار هانى علام، المرشح السابق على رئاسة الاتحاد، مستشارا لمجلس إدارة الاتحاد لشئون اللجان، وكذلك رئيسا للجنة المسابقات، إلا أن علام اعتذر ونشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بيانا قال فيه:

:"أنا بشكر مجلس اداره الاتحاد المصرى للمصارعه على اختيارى رئيسا للجنه المسابقات والمستشار لجميع لجان الاتحاد وبشكر جميع من ارسل لى.رساله تهنئه او رساله عتاب احب ان ابلغ الجميع بأننى غير مهيئ للقيام بأي دور داخل الاتحاد في الوقت الحاضر وان برنامج المسابقات تم اعداده بواسطه مجلس الاداره وليس لي اي تدخل فى نظام المسابقات من قريب او بعيد وبشكر اسره المصارعه المصريه واتمنا لكم التوفيق والنجاح واشوفكم على خير ان شاء الله .