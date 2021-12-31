شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على تخفيض المقابل المادى لإعارة البدرى للشرقية للدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى ، برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن، على تخفيض المقابل المادى لإعارة محمود البدرى لاعب الفريق للشرقية للدخان فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأرسل الشرقية فاكساً رسمياً للإسماعيلى يطلب فيه التعاقد مع محمود البدرى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم دون تحديد مبلغ مادى، وطلبت اللجنة الفنية 250 ألف جنيه للموافقة على إعارته، قبل أن توافق على تخفيضها لـ 100 ألف جنيه بعد ضغوط اللاعب .

ويرغب الإسماعيلى فى منح فرصة المشاركة بإستمرار لمحمود البدرى مع الفريق الصاعد حديثاً لدورى الاضواء والشهرة تمهيداً للحكم على قدراته قبل البت النهائى فى مصيره بنهاية الموسم الجارى.

فى سياق أخر، يخضع لاعبى النادى الإسماعيلى لقياسات بدنية خلال فترة توقف الدوري للوقوف على الحالة البدنية لهم قبل المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.