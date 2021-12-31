شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. متعب يروى أسرار أزمته فى الأهلي بسبب "عم حارث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

روى عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق كواليس الأزمة المُثيرة التى دخلها اللاعب خلال مباراة الأهلي مع الفيصلي الأردني فى البطولة العربية.

وقال متعب فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "الأزمة بدأت حينما كنت أجرى عمليات الإحماء مع باقى اللاعبين خلف المرمى وعندما تم استدعاء وليد أزارو للمشاركة انتابتني صدمة كبيرة مع إحترامي لوليد أزارو".

وأضاف متعب، قررت الجلوس على دكة البدلاء وانتظرت استدعاء الجهاز الفني لي في حالة رغبته اشراكي خلال اللقاء، ولم أتخذ قرار بعدم المشاركة لو تم إستدعائي مثلما تحدث البعض.

وتابع مهاجم الأهلي التاريخي، فوجئت بـ "عم حارث" عامل غرفة الملابس يتوجه لي ويقول لي "كابتن سيد معوض بيقولك سخن.. غضبت من كلام عم حارث لأن هذا ليس دوره.. إنها مهام أى عضو بالجهاز الفني وهذا أمر مُعتاد داخل الأهلي".

وواصل متعب، "قلت لـ عم حارث أنا مسخن كدة كدة فى حال رغبة الجهاز أن أشارك فأنا جاهز".