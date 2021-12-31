رسميا.. بدر بانون مصاب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن إصابة بدر بانون مدافع الأهلي ومنتخب المغرب بفيروس كورونا.

وقال لقجع في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "بدر بانون أصيب بفيروس كورونا وهو ما جعله يتأخر عن الالتحاق بمعسكر المنتخب تحضيرا لنهائيات كأس أمم أفريقيا".

وأشار لقجع إلى أن بانون سينضم إلى معسكر "أسود الأطلس" في الإمارات فور شفائه من الفيروس.

منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا، التي تضم أيضا غانا وجزر القمر والجابون.

ويبدأ منتخب المغرب مشواره في أمم أفريقيا 2022 بمواجهة غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 10 يناير.