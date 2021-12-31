هزيمة وحيدة في آخر 8 مشاركات.. نتائج الفراعنة في افتتاح كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تقترب انطلاق كأس الأمم الأفريقية، التي تستضفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ25 في تاريخ، حيث، توج الفراعنة باللقب 7 مرات أعوام (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)، كأكثر المنتخبات الأفريقية تتويجًا باللقب، مُحققًا رقمًا قياسيًا بالفوز بـ "كان" 3 مرات متتالية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع كل من السودان، نيجيريا، غينيا بيساو.

ويواجه المنتخب الوطني في الجولة الأولى والافتتاحية من دور المجموعات منتخب نيجيريا، يوم الثلاثاء 11 يناير المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وشارك المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية، في الألفية الثالثة حتى الآن، في 8 نسخ هم: "(2000، 2002، 2004، 2004، 2006، 2008، 2010، 2017، 2019).

واستطاع المنتخب الوطني في الألقية الثالثة، في 8 نسخ تحقيق اللقب ثلاث مرات متتالية أعوام "22006، 2008، 2010)، وحصد فضية 2017 بعد الهزيمة من الكاميرون في المباراة النهائية 2-1.

وشهدت المباريات الافتتاحية للمنتخب الوطني في مشاركته الـ8 السابقة، تحقيق الفراعنة الفوز في 6 مواجهات، وتعادل مرة واحدة، والهزيمة مرة واحدة.

ويرصد يلاكورة نتائج المباريات الافتتاحية للمنتخب الوطني في الـ8 نسخ:

2000 الفوز على منتخب زامبيا 2-0

2002 الهزيمة أمام منتخب السنغال 1-0

2004 الفوز على منتخب زيمبابوي 2-1

2006 الفوز على منتخب ليبيا 3-0

2008 الفوز على منتخب الكاميرون 4-2

2010 الفوز على منتخب نيجيريا 3-1

2017 التعادل مع منتخب مالي 0-0

2019 الفوز على منتخب زيمبابوي 1-0