انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي من كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 من فبراير عام 2022.

وهذه هي المرة الثانية التي ينسحب فيها فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بعد النسخة الماضية والتي أقيمت في دولة قطر مطلع عام 2021.

وأصدر النادي النيوزيلندي بياناً رسمياً أكد خلاله أنه لن يتمكن من المشاركة في النسخة المقبلة من مونديال الأندية بسبب جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي تطلبها السلطات النيوزيلاندية.

وقال إيفان فوكسيتش، رئيس النادي، إنه يشعر بخيبة أمل شديدة لأن الظروف جعلت الفريق ينسحب للعام الثاني على التوالي، بعد بذل جهد كبير استعداداً للمنافسة على البطولة.

ومن المقرر أن يشارك فريق بيري من دولة تاهيتي، بدلاً من أوكلاند سيتي بعد انسحابه، ليمثل قارة أوقيانوسيا، خلال المحفل الكروي العالمي، الذي يشارك أبطال قارات العالم.

وبهذا، سيواجه فريق بيري التاهيتي نظيره الجزيرة الإماراتي، على ستاد محمد بن زايد، في مباراة الافتتاح المقرر إقامتها في الثالث من فبراير المقبل، ويتأهل الفائز لمواجهة الهلال السعودي في الدور الثاني من البطولة.

يشار إلى أن الأهلي يشارك في مونديال الأندية، بصفته بطل إفريقيا، بعدما كان حصد دوري الأبطال بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية بيضاء، ليحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وسيواجه الأهلي نظيره مونتيري المكسيكي في أول مباراة له بالمونديال، في الخامس من فبراير على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، على أن يتأهل الفائز لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

جدير بالذكر أن الأهلي حصد برونزية كأس العالم للأندية، بالنسخة الماضية التي أقيمت في قطر، بعد الفوز على فريق بالميراس البرازيلي، بركلات الترجيح.