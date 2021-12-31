شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية 6 أيام استعداداً لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى معسكراً مغلق بالإسماعيلية بداية من غد السبت وحتى الخميس المقبل استعداداً للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى يناير المقبل لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يخوض طلائع الجيش سلسلة مباريات ودية متدرجة المستوى فى أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدورى خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية ، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعدما لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة مواجهات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه عشرة أهداف.

كان مجلس إدارة نادي طلائع الجيش قد قرر تعيين الكابتن طارق العشري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومعة الجهاز المعاون : الكابتن محمود عطا مدرباً عاما والكابتن أحمد عبد العزيز " زيزو " مدرباً مساعدا والدكتور عبد الحليم كامل مخططا للأحمال والكابتن سيد السويركي مدربا لحراس المرمي والكابتن يسري عرفان مديرا إداريا ومحمد مختار مدبرا لشئون اللاعبين وايهاب كمال إداريا .