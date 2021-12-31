الامارات | دياز: النصر تحكم في مباراة الظفرة وكان ينقصنا إحراز الأهداف

شكرا لقرائتكم خبر عن دياز: النصر تحكم في مباراة الظفرة وكان ينقصنا إحراز الأهداف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب النصر، الأرجنتيني دياز، رضاه عن الشكل الذي ظهر به فريقه أمام الظفرة، مشيراً إلى أن العميد نجح في السيطرة على المباراة بشكل كامل وخلق العديد من الفرص ولكنه كان ينقصه فقط ترجمة ذلك إلى أهداف.

وكان النصر قد فقد نقطتين إضافيتين في بطولة الدوري بالتعادل أمام الظفرة في ملعبه بالمنطقة الغربية بهدف لكل فريق في انطلاق الجولة 12 من البطولة، ليصل النصر إلى النقطة 18 ويبتعد بفارق 12 نقطة عن المتصدر فريق العين، بينما وصل الظفرة إلى النقطة 9.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "رغم خسارة الفريق مباراتين سابقتين إلا أنه نجح في السيطرة على مباراة الظفرة وخلق العديد من الفرص إلا أنه كان ينقصنا فقط الفاعلية الهجومية وإحراز الأهداف، التكتل الدفاعي لفريق الظفرة نجح في إبطال العديد من الأهداف سنبدأ من الأن في الاستعداد للمباريات القادمة ومعالجة السلبيات".

ومن جانبه أبدى عبد الرحيم جمعة مدير فريق الظفرة رضاه عن نتيجة التعادل مع العميد والحصول على نقطة أمام فريق بحجم النصر وإمكانيات لاعبيه الأجانب والمواطنين، مشيراً إلى أن ما حدث هو نتاج عمل كبير وتحضير من المدرب طوال الفترة الماضية.

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